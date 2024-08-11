Во Львовской области военнослужащий на три месяца самовольно оставил службу — как его наказал суд

Силуэт украинского военнослужащего. Фотог иллюстративное: telegraf.in.ua

Во Львовской области военнослужащий скрылся из воинской части домой. Без службы он провел три месяца.

Об этом говорится в приговоре, который вынес Яворивский районный суд.

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Детали дела

Фигурант служил в одной из воинских частей Львовской области. В период с 13 апреля по 13 июля его на службе не было. Как сообщил сам обвиняемый, в течение трех месяцев дома он проводил свободное время по собственному усмотрению.

Что решил суд

С 14 июля нарушитель находился под стражей. В суде мужчина полностью признал свою вину, попросил суд не наказывать его слишком строго и отметил, что стремится и дальше служить в рядах ВСУ.

Судья Яворивского суда Наталья Швед признала обвиняемого виновным в самовольном уходе из воинской части (часть пятая статьи 407 Уголовного кодекса Украины). За совершенное он проведет пять лет за решеткой.