В Ужгороді жінка незаконно отримала 350 тис. грн від держави, як одинока матір

На Закарпатті багатодітна мати незаконно отримала 350 тис. грн — яке рішення ухвалив суд
У Закарпатській області жінка незаконно отримувала соціальну допомогу, як одинока матір. Загалом таким чином їй було виплачено 350 тисяч гривень, громадянку судили.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
В Ужгороді багатодітна мати незаконного отримала 350 тисяч гривень соціальної допомоги, як одинока матір. Але вона приховала від соцзахисту той факт, що проживає з батьком дітей у цивільному шлюбі та спільно веде з ним господарство. Тому вона не мала права на отримання таких виплат.
Поліція порушила кримінальну справу за фактом шахрайства, обвинувачена уклала угоду з прокурором про визнання винуватості.
Рішення суду
Під час суду її визнали винною та призначили два роки в'язниці, але звільнили від відбування з річним іспитовим терміном.
Тепер громадянка повинна повернути управлінню соцзахисту незаконно отримані кошти.
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