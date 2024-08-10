В Ужгороді жінка незаконно отримала 350 тис. грн від держави, як одинока матір

Судове засідання. Ілюстративне фото: Апеляційний суд Вінниці

У Закарпатській області жінка незаконно отримувала соціальну допомогу, як одинока матір. Загалом таким чином їй було виплачено 350 тисяч гривень, громадянку судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

В Ужгороді багатодітна мати незаконного отримала 350 тисяч гривень соціальної допомоги, як одинока матір. Але вона приховала від соцзахисту той факт, що проживає з батьком дітей у цивільному шлюбі та спільно веде з ним господарство. Тому вона не мала права на отримання таких виплат.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом шахрайства, обвинувачена уклала угоду з прокурором про визнання винуватості.

Рішення суду

Під час суду її визнали винною та призначили два роки в'язниці, але звільнили від відбування з річним іспитовим терміном.

Тепер громадянка повинна повернути управлінню соцзахисту незаконно отримані кошти.