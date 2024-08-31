У Котельві підлітки знущались з неповнолітнього і отримали штраф — реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

На Полтавщині троє підлітків у червні вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім. Батьки двох юнаків отримали штраф у розмірі 850 гривень.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 31 серпня.

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У селі Котельва, що на Полтавщині, троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця — його побили та вчинили сексуальне насильство.

Кадри з відео знущань над хлопчиком, які ширяться у мережі. Колаж: Новини.LIVE

Лубінець заявив, що як тільки дізнався про цю ситуацію, одразу відправив свого представника до відповідних служб.

"Встановили, що, зі слів представників органів місцевої влади та правоохоронних органів, подія сталася ще в середині червня цього року. Однак правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців", — написав омбудсман.

Він повідомив, що батьки двох хлопців, які вчиняли насилля, відбулися штрафом у розмірі 850 гривень. Третього хлопця, за його словами, навіть не намагалися встановити.

"З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?" — заявив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли лише після розголосу події.

"Терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності", — наголосив Лубінець.