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На Полтавщині хлопці жорстоко познущалися з неповнолітнього і отримали штраф — реакція Лубінця

31 серпня 2024 19:41
Валерія Барановська - редактор
У Котельві підлітки знущались з неповнолітнього і отримали штраф — реакція Лубінця
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
Валерія Барановська - редактор

На Полтавщині троє підлітків у червні вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім. Батьки двох юнаків отримали штраф у розмірі 850 гривень.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 31 серпня.

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На Полтавщині підлітки жорстоко знущалися з 12-річного хлопця

У селі Котельва, що на Полтавщині, троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця — його побили та вчинили сексуальне насильство.

У Котельві підлітку знущалися над 12-річним хлопцем
Кадри з відео знущань над хлопчиком, які ширяться у мережі. Колаж: Новини.LIVE

Лубінець заявив, що як тільки дізнався про цю ситуацію, одразу відправив свого представника до відповідних служб.

"Встановили, що, зі слів представників органів місцевої влади та правоохоронних органів, подія сталася ще в середині червня цього року. Однак правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців", — написав омбудсман.

Він повідомив, що батьки двох хлопців, які вчиняли насилля, відбулися штрафом у розмірі 850 гривень. Третього хлопця, за його словами, навіть не намагалися встановити.

"З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?" — заявив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли лише після розголосу події.

"Терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності", — наголосив Лубінець. 

На Полтавщині хлопці жорстоко познущалися з неповнолітнього і отримали штраф — реакція Лубінця - фото 2
Допис Лубінця. Фото: скриншот

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