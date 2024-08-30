До України з окупації повернули 14 родин з дітьми — Лубінець розповів деталі

Евакуйована родина з дітьми. Фото: Омбудсман України

До України вдалося повернути 14 родин з дітьми з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ворожа армія намагалася влаштувати цивільним терор, погрожуючи відібрати дітей у батьків.

Про це розповів уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю, 30 серпня.

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До України повернули 14 родин з дітьми

"Сміливі родини із підлітками та зовсім маленькими дітьми здійснили сміливий крок опору, який показує непохитність українського духу. Вони здолали чимало труднощів, щоб опинитися на підконтрольній Україні території", — каже Лубінець.

Евакуйована мати з дитиною. Джерело: Омбудсман України

За словами омбудсмана, російська армія тероризувала їх, декілька разів не даючи можливості покинути окуповані території. Ворог погрожував відібрати житло, вилучав цінне майно і постійно погрожував відібрати дітей.

Одна з евакуйованих родин з дітьми. Джерело: Омбудсман України

"Вони ухвалили правильне рішення – виїхати з окупації, чим здійснили розумний вибір на користь безпеки, свободи та гідного майбутнього, що відображає силу та незламність українського народу", — сказав Дмитро Лубінець, та додав, що всі евакуйовані родини тривалий час перебуватимуть під опікою Офісу Омбудсмана та громадсько-волонтерських організацій, які сприяли поверненню родин з окупації.