До України з окупації повернули 14 родин з дітьми — Лубінець розповів деталі

Здолали чимало труднощів — 14 родин з дітьми повернулись до України з окупованої території
До України вдалося повернути 14 родин з дітьми з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ворожа армія намагалася влаштувати цивільним терор, погрожуючи відібрати дітей у батьків.
Про це розповів уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю, 30 серпня.
До України повернули 14 родин з дітьми
"Сміливі родини із підлітками та зовсім маленькими дітьми здійснили сміливий крок опору, який показує непохитність українського духу. Вони здолали чимало труднощів, щоб опинитися на підконтрольній Україні території", — каже Лубінець.
За словами омбудсмана, російська армія тероризувала їх, декілька разів не даючи можливості покинути окуповані території. Ворог погрожував відібрати житло, вилучав цінне майно і постійно погрожував відібрати дітей.
"Вони ухвалили правильне рішення – виїхати з окупації, чим здійснили розумний вибір на користь безпеки, свободи та гідного майбутнього, що відображає силу та незламність українського народу", — сказав Дмитро Лубінець, та додав, що всі евакуйовані родини тривалий час перебуватимуть під опікою Офісу Омбудсмана та громадсько-волонтерських організацій, які сприяли поверненню родин з окупації.
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