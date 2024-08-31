В Котельве подростки издевались над несовершеннолетним и получили штраф — реакция Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

В Полтавской области трое подростков в июне совершили избиение и сексуальное насилие над несовершеннолетним. Родители двух юношей получили штраф в размере 850 гривен.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 31 августа.

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В селе Котельва, что на Полтавщине, трое юношей издевались над 12-летним парнем — его избили и совершили сексуальное насилие.

Кадры с видео издевательств над мальчиком, распространяющиеся в сети. Коллаж: Новости.

Лубинец заявил, что, как только узнал об этой ситуации, сразу отправил своего представителя в соответствующие службы.

"Установили, что, по словам представителей органов местной власти и правоохранительных органов, событие произошло еще в середине июня этого года. Однако правоохранительные органы о данном факте узнали только 5 августа и не начали досудебного расследования, а составили административные протоколы на родителей двух парней", — написал омбудсман.

Он сообщил, что родители двух ребят, совершавших насилие, отделались штрафом в размере 850 гривен. Третьего парня, по его словам, даже не пытались установить.

"С каких пор факты сексуального насилия над детьми не расследуются правоохранительными органами в рамках уголовного производства?" — заявил Лубинец.

Омбудсман отметил, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли только после огласки произошедшего.

"Срочно подготовил письмо руководству Национальной полиции с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности", — подчеркнул Лубинец.