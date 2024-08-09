На Полтавщині судили лікаря, який приписував пацієнтам фальшиві щеплення

Лікар робить щеплення. Ілюстративне фото: УНІАН

Кременчуцький райсуд Полтавської області присудив 51 тисячу гривень штрафу лікарю-педіатру з Горишніх Плавнів. Медик разом зі спільницею за 3 500 грн вносив неправдиві дані про вакцинацію пацієнтів від коронавірусу, які потім відображалися й в "Дії".

Про це йдеться у матеріалах справи в Єдиному держреєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Цьогоріч наприкінці лютого лікар разом зі спільницею вносили неправдиві дані у систему Helsi про вакцинацію пацієнтів від коронавірусу. Спільниця розміщувала оголошення в соцмережах про таку "послугу", та надавала "клієнтам" номер картки для оплати, та прохала надіслати особисті дані для внесення інформації в систему.

Лікар, маючи доступ до системи, вносив неправдиві дані про вакцинацію пацієнтів, які потім відображалися в "Дії". Також паперові сертифікати про вакцинацію надсилали клієнтам "Новою поштою". Така послуга коштувала 3 500 грн: 1 250 грн отримував Прокопчук, а решта залишалася спільниці.

На початку березня таку псевдовакцинацію провела поліція, і викрили зловмисників.

Рішення суду

19 червня лікар добровільно перерахував 17 000 грн на підтримку "Армії Дронів". А 28 червня він уклав угоду про визнання провини з прокурором. 25 липня суд прийняв угоду та призначив йому 51 000 грн штрафу, не позбавляючи його права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.