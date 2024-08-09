В Україні засудили колаборанта, який передавав розвіддані росіянам

Затриманий колаборант. Фото: СБУ

На Донеччині колаборант передавав російським військовим координати українських артилерійських позицій поблизу Покровська. Його засудили до 13 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у п'ятницю, 9 серпня.

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Чоловік активно співпрацював з російською розвідкою, передаючи інформацію про дислокацію українських військових на Донеччині. Зокрема, він інформував окупантів про координати опорних пунктів та артилерійських позицій ЗСУ на Покровському напрямку.

Для збору розвідданих ворожий агент автостопом їздив прифронтовими селами, приховано фіксуючи розташування українських підрозділів. Після кожної поїздки він передавав інформацію російській розвідці.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника в результаті спецоперації, що відбулася в травні цього року в Покровському районі. Чоловік був місцевим жителем та самостійно вийшов на зв'язок з російськими розвідниками.

Під час обшуку в його оселі було виявлено мобільний телефон, який використовувався для комунікації з окупантами. На основі матеріалів контррозвідки та слідства, суд присудив 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.