В Полтавской области судили врача, который приписывал пациентам фальшивые прививки

Врач делает прививку. Иллюстративное фото: УНИАН

Кременчугский райсуд Полтавской области присудил 51 тысячу гривен штрафу врачу-педиатру из Горишних Плавней. Медик вместе с сообщницей за 3 500 грн вносил ложные данные о вакцинации пациентов от коронавируса, которые затем отражались и в "Дії".

Об этом говорится в материалах дела в Едином госреестре судебных решений.

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Детали дела

В конце февраля врач вместе с сообщницей вносили ложные данные в систему Helsi о вакцинации пациентов от коронавируса. Сообщница размещала объявления в соцсетях о такой "услуге", и предоставляла "клиентам" номер карты для оплаты, и просила отправить личные данные для внесения информации в систему.

Врач, имея доступ к системе, вносил ложные данные о вакцинации пациентов, которые затем отражались в "Дії". Бумажные сертификаты о вакцинации присылались клиентам "Новой почтой". Такая услуга стоила 3 500 грн: 1 250 грн получал Прокопчук, а остальные оставались сообщницами.

В начале марта такую псевдовакцинацию провела полиция и разоблачили злоумышленников.

Решение суда

19 июня врач добровольно перечислил 17 000 грн в поддержку "Армии Дронов". А 28 июня он заключил соглашение о признании вины с прокурором. 25 июля суд принял соглашение и назначил Прокопчуку 51 000 грн штрафа, не лишая его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.