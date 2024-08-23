У Полтавській області водій порушив комендантську годину та пропонував хабар поліції — як його покарали

Суддя. Фото ілюстративне: 4vlada.com

У Гадячі Полтавської області працівник професійного аграрного училища у стані алкогольного сп'яніння під час комендантської години сів за кермо автомобіля. Також порушник намагався дати хабар правоохоронцям.

Про це йдеться у вироку, який Гадяцький районний суд Полтавської області ухвалив у середу, 7 серпня.

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Деталі справи

Інцидент стався 14 листопада 2023 року. О 00:47 поліцейські зупинили водія автомобіля Volkswagen Golf II. Чоловік порушив комендантську годину. До того ж правоохоронці виявили в нього ознаки сп'яніння. Затриманий, розуміючи, що йому загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, запропонував поліцейським хабар у розмірі двох тисяч гривень і попросив їх не складати протокол.

Що вирішив суд

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину. Чоловіка засудили до сплати 17 тисяч гривень штрафу. Наразі вирок ще не набрав чинності. Протягом 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити шляхом подання апеляції.