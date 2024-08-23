В Полтавской области водитель нарушил комендантский час и предлагал взятку полиции — как его наказали

Судья. Фото иллюстративное: 4vlada.com

В Гадяче Полтавской области работник профессионального аграрного училища в состоянии алкогольного опьянения во время комендантского часа сел за руль автомобиля. Также нарушитель пытался дать взятку правоохранителям.

Об этом говорится в приговоре, который Гадячский районный суд Полтавской области вынес в среду, 7 августа.

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Детали дела

Инцидент произошел 14 ноября 2023 года. В 00:47 полицейские остановили водителя автомобиля Volkswagen Golf II. Мужчина нарушил комендантский час. К тому же правоохранители обнаружили у него признаки опьянения. Задержанный, понимая, что ему грозит административная ответственность в виде штрафа, предложил полицейским взятку в размере двух тысяч гривен и попросил их не составлять протокол.

Что решил суд

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к уплате 17 тысяч гривен штрафа. Пока приговор еще не вступил в силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить путем подачи апелляции.