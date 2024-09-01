В Полтавской области несколько полицейских отстранили от службы — что они натворили

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: пресс-служба Нацполиции

В Полтавской области полицейские были отстранены от служебных обязанностей из-за дела о сексуальном насилии над несовершеннолетним. Правоохранители не внесли информацию от родителей пострадавшего в ЕРДР.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины (ОГП) в воскресенье, 1 сентября.

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Детали дела

По данным следствия, летом 2024 года на одном из пляжей Котелевской территориальной общины три человека, среди которых несовершеннолетние, совершили сексуальные действия в отношении малолетнего мальчика.

В ОГП отмечают, что сотрудники полиции не внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего, поэтому прокуратура инициировала проведение служебного расследования.

"Сейчас четыре человека отстранены от исполнения служебных обязанностей ", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что по факту издевательства над мальчиком все же осуществляется досудебное расследование. Правоохранители прорабатывают фото и видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях.

"Органы прокуратуры Полтавской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет", — подытожили в Офисе генпрокурора.