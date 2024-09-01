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Повернення до школи — у МОЗ дали поради, як запобігти виникненню стресу в дитини

1 вересня 2024 13:24
Галина Шподарева - редактор
Як полегшити адаптацію дитини до школи на початку навчального року — поради МОЗ
Діти в метрошколі. Фото: Харківська міська рада
Галина Шподарева - редактор

Повернення дитини до школи, адаптація до колективу та навантаження може викликати у дитини стрес на початку навчального року. В Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, як підтримати дитину у вересні. 

Поради опубліковані на сайті МОЗ

Здоровʼя дитини: фізичне та психічне

Батькам школярів радять бути уважними до самопочуття дитини — як фізичного, так і психічного. Не нехтувати профілактичними медичними обстеженнями: аналізи крові та сечі, консультації лікарів.

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"З початком навчання для школярів різко зміниться рівень навантаження, і тіло дитини має його витримати. Імунна система дітей під дією хронічного стресу може бути вразлива, тож краще завчасно виявити вразливі місця та запобігти серйозним проблемам із здоровʼям", — радять в МОЗ. 

Дітям молодших класів може бути складно переносити кількагодинну розлуку з близькими. Психологиня Світлана Ройз радить підготувати підтримувальні записки і перші тижні вересня вкладати їх в рюкзак дитині. Можна домовитися про час, коли їх відкривати: під час другої перерви, у бомбосховищі або коли засумує. 

Для дітей різного віку можна підготувати дармовиси, іграшки тощо, чого можна було б торкатись чи стискати в руці у разі хвилювання.

Режим дня

Аби сон дитини був безперервним і міцним, радять наступне: 

  • вимикати телевізор і всі екрани за годину до сну;
  • практикувати ритуал розслаблення перед сном: слухати заспокійливу музику, читати книгу;
  • щодня лягати спати в один і той же час;
  • додати в життя щоденну фізичну активність: ранкова руханка, прогулянка або танці, йога, біг тощо;
  • стежити за харчуванням. 

Харчування

Основу раціону дитини маються становити сезонні фрукти й овочі, продукти з високим вмістом клітковини, корисних жирів. Споживання солодких продуктів і напоїв важливо скоротити. 

Безпека

"Зафіксуйте та проговоріть з дитиною, де по дорозі є укриття; домовтеся про те, що дитина має робити під час сирени, якщо йде, їде в транспорті, перебуває сама вдома; як і коли виходить на звʼязок із вами", — радять психологи.

Спілкування та навчання

У МОЗ радять обговорити з дитиною, як коректно поводитися з однокласниками з інвалідністю чи труднощами розвитку та поговорити про булінг

"Поясніть, що якщо таке відбувається поряд із нею або стосовно неї, обов’язково потрібно розповісти про це батькам та іншим дорослим", — радять фахівці.

Якщо в класі є дитина, яка втратила близьких, варто підготувати свого сина чи доньку до толерантного спілкування.

Для тих, хто йде до школи не вперше, важливо пам’ятати, що влітку відбувається "відкат" у знаннях. До цього приєднується ще й стрес від війни, який погіршує пам’ять. Крім того, впливати може й онлайн формат та відмінності в програмах навчання. 

У МОЗ не радять одразу перезавантажувати дитину репетиторами, а краще приділіть увагу якісному сну та режиму дня. Це полегшить адаптаційний період, і когнітивні здібності швидше відновляться.

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