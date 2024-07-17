У Полтавській області затримали транссексуала, який викрав новонароджену дитину

Затриманий викрадач дитини та правоохоронці. Фото: npu.gov.ua

На Полтавщині правоохоронці затримали викрадача немовляти. Малюк зник із перинатального центру кілька днів тому. Зловмисником виявився чоловік-транссексуал.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомили в Національній поліції України.

Читайте також:

Що відомо про затримання викрадача дитини

Поліцейські зазначили, що бачили на камерах спостереження, як із закладу виходила жінка з великим пакункам, але згодом оперативники встановили, що це був чоловік-трансгендер.

"Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", — зазначив начальник ГУНП в Полтавській області Євген Рогачов.

Правоохоронець із немовлям. Фото: npu.gov.ua

Наразі слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом прокуратури проводить досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактами викрадення малолітньої дитини та службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (частина третя статті 146 та частина друга статті 367 Кримінального кодексу України). Слідчі поліції готують клопотання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

Мати з немовлям. Фото: npu.gov.ua

За вчинене 25-річний викрадач може провести за ґратами від 5 до 10 років.

Нагадаємо, у неділю, 14 липня, у місті Кременчук Полтавської області з медичного центру зник новонароджений малюк. Про зникнення немовляти повідомила його мати. До пошуків дитини залучили весь особовий склад поліції Полтавської області.

Також ми повідомляли про те, що в Києві працівник університетського гуртожитку розбещував 14-річного підлітка. Збоченця звільнили з посади та повідомили йому про підозру.