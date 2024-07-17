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На Полтавщині затримали трансгендера, який викрав новонародженого з перинатального центру

17 липня 2024 00:35
Чекарьова Марія - редактор
У Полтавській області затримали транссексуала, який викрав новонароджену дитину
Затриманий викрадач дитини та правоохоронці. Фото: npu.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

На Полтавщині правоохоронці затримали викрадача немовляти. Малюк зник із перинатального центру кілька днів тому. Зловмисником виявився чоловік-транссексуал.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомили в Національній поліції України.

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Поліцейські зазначили, що бачили на камерах спостереження, як із закладу виходила жінка з великим пакункам, але згодом оперативники встановили, що це був чоловік-трансгендер.

"Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", — зазначив начальник ГУНП в Полтавській області Євген Рогачов.

У Полтавській області затримали трансгендера, який викрав новонародженого
Правоохоронець із немовлям. Фото: npu.gov.ua

Наразі слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом прокуратури проводить досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактами викрадення малолітньої дитини та службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (частина третя статті 146 та частина друга статті 367 Кримінального кодексу України). Слідчі поліції готують клопотання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

У Полтавській області викрили транссексуала, який викрав новонароджену дитину
Мати з немовлям. Фото: npu.gov.ua

За вчинене 25-річний викрадач може провести за ґратами від 5 до 10 років.

Нагадаємо, у неділю, 14 липня, у місті Кременчук Полтавської області з медичного центру зник новонароджений малюк. Про зникнення немовляти повідомила його мати. До пошуків дитини залучили весь особовий склад поліції Полтавської області.

Також ми повідомляли про те, що в Києві працівник університетського гуртожитку розбещував 14-річного підлітка. Збоченця звільнили з посади та повідомили йому про підозру.

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