В Полтавской области задержали транссексуала, похитившего новорожденного ребенка

Задержанный похититель ребенка и правоохранители. Фото: npu.gov.ua

В Полтавской области правоохранители задержали похитителя младенца. Малыш исчез из перинатального центра несколько дней назад. Злоумышленником оказался мужчина-транссексуал.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в Национальной полиции Украины.

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Полицейские отметили, что видели на камерах наблюдения, как из заведения выходила женщина с большим свертком, но впоследствии оперативники установили, что это был мужчина-трансгендер.

"Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибег к преступлению. С ребенком все хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр", — отметил начальник ГУНП в Полтавской области Евгений Рогачев.

Правоохранитель с младенцем. Фото: npu.gov.ua

Следственное подразделение полиции под процессуальным руководством прокуратуры проводит досудебное расследование уголовных производств, открытых по фактам похищения малолетнего ребенка и служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть третья статьи 146 и часть вторая статьи 367 Уголовного кодекса Украины). Следователи полиции готовят ходатайство касательно сообщения фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения — содержания под стражей.

Мать с младенцем. Фото: npu.gov.ua

За совершенное 25-летний похититель может провести за решеткой от 5 до 10 лет.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, в городе Кременчуг Полтавской области из медицинского центра исчез новорожденный малыш. Об исчезновении младенца сообщила его мать. К поискам ребенка привлекли весь личный состав полиции Полтавской области.

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