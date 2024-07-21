Депутат Юрій Проців за хабар намагався відкупити від мобілізації ухилянта — отримав вирок суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: vsim.ua

Депутат Калуської районної ради Івано-Франківської області разом зі спільником за хабар сприяли отриманню ухилянтом висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Суд вирішив не ув'язнювати обранця.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними на сайті Калуської райради, депутатом, про якого йдеться, є Юрій Проців від партії "ВО Платформа громад".

У матеріалах суду зазначено, що депутат разом зі спільником одержали частину хабаря у розмірі 2000 доларів США.

Це був "аванс" за вплив на прийняття рішення головою та членами військово-лікарської комісії щодо визнання тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я ухилянта.

Згодом було отримано другу частину хабаря у 5000 доларів США і Проців через спільника передав ухилянту довідку військово-лікарської комісії щодо визнання його тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я терміном на шість місяців.

Під час досудового розслідування Проців повністю визнав свою вину, розкаявся та уклав угоду з прокурором.

Рішення суду

Суд вирішив затвердити угоду про визнання винуватості між Процівим та прокурором.

Чоловіка було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді штрафу у 136 тисяч гривень.

Крім того, на депутата було покладено процесуальні витрати за проведення експертиз.

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