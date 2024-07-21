Депутат Юрий Процев за взятку пытался откупить от мобилизации уклоняющегося — получил приговор суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: vsim.ua

Депутат Калушского районного совета Ивано-Франковской области вместе с сообщником за взятку способствовали получению уклонистом заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Суд решил не брать под стражу избранника.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным на сайте Калушского райсовета, депутатом, о котором идет речь, является Юрий Процив от партии "ВО Платформа громад".

В материалах суда отмечено, что депутат вместе с сообщником получили часть взятки в размере 2000 долларов США.

Это был "аванс" за влияние на принятие решения председателем и членами военно-врачебной комиссии по признанию временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья уклониста.

Впоследствии была получена вторая часть взятки в 5000 долларов США, и Процив через сообщника передал уклонисту справку военно-врачебной комиссии о признании его временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья сроком на шесть месяцев.

В ходе досудебного расследования Процив полностью признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение с прокурором.

Решение суда

Суд решил утвердить соглашение о признании виновности между Процивым и прокурором.

Мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему было назначено наказание в виде штрафа в 136 тысяч гривен.

Кроме того, на депутата были возложены процессуальные расходы на проведение экспертиз.

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