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Закупив електроенергію для міста за завищеною ціною — у Чернівцях оголосили підозру чиновнику

4 липня 2024 16:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Чернівцях ексдиректор "Міськсвітло" підозрюється у розтраті 2 млн грн
Вуличне освітлення у Чернівцях. Фото: Шпальта
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Чернівецькій області детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства. Йому інкримінують розтрату державних коштів у розмірі 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ у четвер, 4 липня.

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Слідчі встановили, що ексдиректор Чернівецького міського комунального підприємства "Міськсвітло" за результатами проведеного тендеру уклав договір про публічні закупівлі електроенергії для освітлення міста з порушенням вимог законодавства.

У такий спосіб посадовець створив передумови для незаконного підвищення ціни на електроенергію, а потім підписав відповідні акти зі збільшеною вартістю. Внаслідок цього державі було завдано збитків на 2 млн гривень.

Наразі йому повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю Національної енергетичної компанії "Укренерго". Його викрили на розтраті державних коштів на закупівлі бронежилетів.

Також ми писали, що прокурор САП подав позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіксації майна у посадовця Одеської міграційної служби.

держбюджет Чернівці електроенергія закупівлі енергосистема світло

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