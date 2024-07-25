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На Прикарпатті жінка надіслала еротику у Viber — як її покарав суд

25 липня 2024 07:21
Чекарьова Марія - редактор
На Прикарпатті жінка поширювала у Viber порнографічний контент
Жінка тримає в руках телефон із відкритим застосунком Viber. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Чекарьова Марія - редактор

В Івано-Франківській області суд обрав покарання для киянки, яка заробляла на поширенні порнографічного контенту. Ролик інтимного характеру вона переслала в месенджері Viber.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі досудових рішень у вівторок, 9 липня.

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Деталі справи

У вересні 2023 року обвинувачена за 500 гривень надіслала у Viber відео еротичного характеру.

"Діючи з корисливих мотивів, посягаючи на основні принципи суспільної моралі у сфері статевих стосунків, займалася збутом відеопродукції порнографічного характеру, зміст якої знаходиться в явному протиріччі з існуючими в суспільстві нормами інтимного спілкування людей та здатної призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми", — йдеться в матеріалах справи.

Рішення суду

У суді жінка повністю визнала свою провину та звернулася до суду із проханням щодо затвердження угоди між нею та прокурором про визнання винуватості. Порушниці призначили покарання у вигляді штрафу — 34 тисячі гривень. Також їй потрібно сплатити 458 гривень за проведення судової мистецтвознавчої експертизи. Вирок ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок чоловіку, який заволодів двома iPhone. Аби реалізувати свій шахрайський задум, чоловік замінив оригінальні гаджети на муляжі.

Також ми повідомляли, що у Львівській області судили чоловіка, який відмовився від  мобілізації, пояснивши це тим, що має проблеми зі здоров'ям і трьох неофіційних дітей. Порушника визнали винним.

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