У Харкові чоловік украв два iPhone, замінивши їх на муляжі

Чоловік із телефоном у руках. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Харкові чоловік підміняв мобільні телефони марки Apple на муляжі. У такий спосіб йому вдалося заволодіти декількома одиницями техніки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень у грудні минулого року.

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Деталі справи

У січні минулого року фігурант, якого раніше вже судили за крадіжку та шахрайство, побачив на OLX оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 13 Pro Max. Вирішивши привласнити гаджет собі, зловмисник замовив його через "Нову пошту" накладеним платежем. Отримавши посилку на пошті, чоловік почав робити вигляд, що пильно його розглядає, протирав екран, а потім дістав із правої кишені предмет, схожий на мобільний, поклав його в коробку замість iPhone, а із самим телефоном утік. У такий же спосіб фігурант привласнив і ще один iPhone. Крім цього, порушник незаконно зберігав наркотичний засіб, що знаходиться в обмеженому обігу — "Нафтизин" із метадоном.

Рішення суду

У суді обвинувачений у повному обсязі визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень і розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді 3,5 років обмеження волі. Також із порушника на користь "Нової пошти", яка компенсувала збитки оманутим, стягнули понад 75 тисяч гривень за викрадені iPhone, а на користь держави — більше семи тисяч гривень за судові витрати.

Нагадаємо, у місті Ромни Сумської області 11-класник шахрайським шляхом заволодів iPhone. Хлопець замовив гаджет на OLX, а під час отримання замовлення на пошті просто втік із коробкою, бо не мав коштів, щоб розрахуватися. Суд призначив неповнолітньому покарання у вигляді штрафу.

Також ми повідомляли, що мешканець Чорноморська Одеської області вирішив оманути співробітників "Нової пошти", замінивши придбаний злиток золота на муляж. Зловмисник розраховував, що пошта оплатить йому збитки.