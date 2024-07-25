На Прикарпатье женщина распространяла в Viber порнографический контент

Женщина держит в руках телефон с открытым приложением Viber. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Ивано-Франковской области суд избрал наказание для киевлянки, которая зарабатывала на распространении порнографического контента. Ролик интимного характера она переслала в мессенджер Viber.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре досудебных решений во вторник, 9 июля.

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Детали дела

В сентябре 2023 года обвиняемая за 500 гривен отправила в Viber видео эротического характера.

"Действуя из корыстных мотивов, посягая на основные принципы общественной морали в сфере половых отношений, занималась сбытом видеопродукции порнографического характера, содержание которой находится в явном противоречии с существующими в обществе нормами интимного общения людей и способно привести к деформации нравственных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми", — говорится в материалах дела.

Решение суда

В суде женщина полностью признала свою вину и обратилась в суд с просьбой об утверждении соглашения между ней и прокурором о признании виновности. Нарушительнице назначили наказание в виде штрафа — 34 тысячи гривен. Также ей нужно оплатить 458 гривен за проведение судебной искусствоведческой экспертизы. Приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, завладевшему двумя iPhone. Чтобы реализовать свой мошеннический замысел, мужчина заменил оригинальные гаджеты на муляжи.

Также мы сообщали, что во Львовской области судили мужчину, который отказался от мобилизации, объяснив это тем, что имеет проблемы со здоровьем и троих неофициальных детей. Нарушителя сочли виновным.