Різанина на Закарпатті — на пропускному пункті поранено прикордонника

На пропускному пункті Закарпаття сталася різанина — поранено прикордонника
На контрольному посту у Закарпатській області 61-річний водій поранив ножем прикордонника. Зловмисника було затримано та повідомлено про інцидент поліціянтам.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у четвер, 18 липня.
На Закарпатті поранено прикордонника
Як повідомляється, на околиці села Вишково Хустського району водій відмовився зупинятися на вимогу військовослужбовців.
Водночас зловмисник, за інформацією прикордонників, намагався створити максимум дискомфорту іншим учасникам дорожнього руху, заблокувавши дорогу. Він сперечався з водіями та пасажирами інших транспортних засобів, викликав поліцію, а коли прибула слідчо-оперативна група, відмовився з нею спілкуватися.
Під час конфлікту чоловік ножем поранив прикордонника. Вони розбили скло автомобіля прикладом автомата і затримали нападника, йому загрожує до п'яти років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ДПСУ оголосило, що з 17 липня, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон тільки при наявності військово-облікового документа, як у паперовій, так і в електронній формі.
Водночас на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі через спробу незаконно перетнути кордон з Молдовою.
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