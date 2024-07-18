Різанина на Закарпатті — на пропускному пункті поранено прикордонника

Затриманий порушник. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

На контрольному посту у Закарпатській області 61-річний водій поранив ножем прикордонника. Зловмисника було затримано та повідомлено про інцидент поліціянтам.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у четвер, 18 липня.

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Як повідомляється, на околиці села Вишково Хустського району водій відмовився зупинятися на вимогу військовослужбовців.

Мікроавтобус, яким їхав зловмисник. Джерело: Західне регіональне управління ДПСУ

Водночас зловмисник, за інформацією прикордонників, намагався створити максимум дискомфорту іншим учасникам дорожнього руху, заблокувавши дорогу. Він сперечався з водіями та пасажирами інших транспортних засобів, викликав поліцію, а коли прибула слідчо-оперативна група, відмовився з нею спілкуватися.

Ніж, яким було поранено прикордонника. Джерело: Західне регіональне управління ДПСУ

Під час конфлікту чоловік ножем поранив прикордонника. Вони розбили скло автомобіля прикладом автомата і затримали нападника, йому загрожує до п'яти років ув’язнення.

Розбите скло в салоні мікроавтобуса. Джерело: Західне регіональне управління ДПСУ

Нагадаємо, раніше ДПСУ оголосило, що з 17 липня, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон тільки при наявності військово-облікового документа, як у паперовій, так і в електронній формі.

Водночас на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі через спробу незаконно перетнути кордон з Молдовою.