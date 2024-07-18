Поножовщина на Закарпатье — на пропускном пункте ранен пограничник

На пропускном пункте Закарпатья произошла резня — ранен пограничник
На контрольном посту в Закарпатской области 61-летний водитель ранил ножом пограничника . Злоумышленник был задержан и сообщен об инциденте полицейским.
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления ГНСУ в четверг, 18 июля.
На Закарпатье ранен пограничник
Как сообщается, на окраине села Вышково Хустского района водитель отказался останавливаться по требованию военнослужащих.
В то же время злоумышленник, по информации пограничников, пытался создать максимум дискомфорта другим участникам дорожного движения, заблокировав дорогу. Он спорил с водителями и пассажирами других транспортных средств, вызвал полицию, а когда прибыла следственно-оперативная группа, отказался с ней общаться.
Во время конфликта мужчина ножом ранил пограничника. Они разбили стекло автомобиля прикладом автомата и задержали нападающего, ему грозит до пяти лет заключения.
Напомним, ранее ГНСУ объявило, что с 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу только при наличии военно-учетного документа, как в бумажной, так и в электронной форме.
В то же время в Винницкой области пограничники спасли мужчину , который едва не утонул в Днестре из-за попытки незаконно пересечь границу с Молдовой.
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