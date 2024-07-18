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На пропускном пункте Закарпатья произошла резня — ранен пограничник

18 июля 2024 14:29
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Поножовщина на Закарпатье — на пропускном пункте ранен пограничник
Задержанный нарушитель. Фото: Западное региональное управление ГНСУ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

На контрольном посту в Закарпатской области 61-летний водитель ранил ножом пограничника . Злоумышленник был задержан и сообщен об инциденте полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления ГНСУ в четверг, 18 июля.

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Как сообщается, на окраине села Вышково Хустского района водитель отказался останавливаться по требованию военнослужащих.

Возможно, это изображение 2 человека, автомобиль, фургон.
Микроавтобус, которым ехал злоумышленник. Источник: Западное региональное управление ГНСУ

В то же время злоумышленник, по информации пограничников, пытался создать максимум дискомфорта другим участникам дорожного движения, заблокировав дорогу. Он спорил с водителями и пассажирами других транспортных средств, вызвал полицию, а когда прибыла следственно-оперативная группа, отказался с ней общаться.

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Нож, которым был ранен пограничник. Источник: Западное региональное управление ГНСУ

Во время конфликта мужчина ножом ранил пограничника. Они разбили стекло автомобиля прикладом автомата и задержали нападающего, ему грозит до пяти лет заключения.

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Разбиты стекла в салоне микроавтобуса. Источник: Западное региональное управление ГНСУ

Напомним, ранее ГНСУ объявило, что с 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу только при наличии военно-учетного документа, как в бумажной, так и в электронной форме.

В то же время в Винницкой области пограничники спасли мужчину , который едва не утонул в Днестре из-за попытки незаконно пересечь границу с Молдовой.

Украина пограничники поножовщина Закарпатье Криминал ГПСУ

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