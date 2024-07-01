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На Рівненщині розшукують чоловіка, який застрелив односельчанина — подробиці

1 липня 2024 16:11
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Рівненщині чоловік застрелив односельчанина — в області оголосили спецоперацію
Правоохоронці проводять розслідування на місці подій. Фото: Нацполіція
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Рівненщині правоохоронці розшукують зловмисника, який неподалік озера застрелив чоловіка. За даними очевидців, після вистрілу односельчанин втік на автомобілі.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області у понеділок, 1 липня.

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На Рівненщині чоловік застрелив односельчанина і втік на авто

У неділю, 30 червня, близько 20:30 до поліції звернувся 45-річний житель селища Зарічне на Рівненщині, який повідомив, що поблизу села Вовчиці, біля місцевого озера 54-річний односельчанин вистрелив у 35-річного мешканця села Серники.

"Відомо, що між чоловіками тривалий час були неприязні відносини. Під час чергового конфлікту 54-річний житель Зарічного здійснив кілька пострілів із автомата у бік 35-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

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Місце подій. Фото: Нацполіція

Зі слів свідків, стрілець був у стані алкогольного сп’яніння. Після скоєного він втік на автомобілі Renault Master білого кольору. Очевидці на власному авто доправили потерпілого до лікарні, однак медики лише констатували смерть чоловіка.

За даними правоохоронців, в області, відповідно до наказу начальника Головного управління, введено спеціальну поліцейську операцію, слідчі розпочали досудове розслідування. Нападник може мати при собі зброю.

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Нападник. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ДБР розпочали досудове розслідування смерті українця, який хотів нелегально перетнути україно-румунський кордон у Вижницькому районні Чернівецькій області. Там його було вбито українським прикордонником. 

Також ми писали, що в Одесі 17-річна дівчина ненавмисно застрелила 23-річного військовослужбовця під час застілля. Інцидент стався на орендованій квартирі, де компанія друзів розпивала спиртні напої.

смерть вбивство поліція Рівненська область конфлікт Україна Нацполіція

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