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В Ровенской области разыскивают мужчину, застрелившего односельчанина — подробности

1 июля 2024 16:11
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Ровенской области мужчина застрелил односельчанина — в области объявили спецоперацию
Правоохранители проводят расследование на месте происшествия. Фото: Нацполиция
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Ровенской области правоохранители разыскивают злоумышленника, который неподалеку от озера застрелил мужчину. По данным очевидцев, после выстрела односельчанин скрылся на автомобиле.

Об этом сообщила прес-служба полиции Ровенской области в понедельник, 1 июля.

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В воскресенье, 30 июня, около 20:30 в полицию обратился 45-летний житель поселка Заречное в Ровенской области, который сообщил, что возле села Вовчицы, у местного озера 54-летний односельчанин выстрелил в 35-летнего жителя села Серники.

"Известно, что между мужчинами долгое время были неприязненные отношения. Во время очередного конфликта 54-летний житель Заречного произвел несколько выстрелов из автомата в сторону 35-летнего мужчины" , — говорится в сообщении.

Возможно, это изображение американская куница.
Место событий. Фото: Нацполиция

По словам свидетелей, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. После совершенного он скрылся на автомобиле Renault Master белого цвета. Очевидцы на собственном авто доставили пострадавшего в больницу, однако медики только констатировали смерть мужчины.

По данным правоохранителей, в области, согласно приказу начальника Главного управления, введена специальная полицейская операция, следователи начали досудебное расследование. Нападающий может иметь при себе оружие.

Возможно, это изображение 1 человек
Нападающий. Фото: Нацполиция

Напомним, в ДБР начали досудебное расследование смерти украинца, который хотел нелегально пересечь украинско-румынскую границу в Вижницком районе Черновицкой области. Там он был убит украинским пограничником.

Также мы писали, что в Одессе 17-летняя девушка нечаянно застрелила 23-летнего военнослужащего во время застолья. Инцидент произошел на съемной квартире, где компания друзей распивала спиртные напитки.

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