Вбивство втікача прикордонником на Буковині — ДБР розслідує справу

Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ

У Держбюро розслідувань розпочали досудове розслідування смерті українця, який хотів нелегально перетнути україно-румунський кордон у Вижницькому районні Чернівецькій області. Там його було вбито українським прикордонником.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства у понеділок, 1 липня.

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За попередніми даними, 29 червня близько 21:40 на Буковині при спробі перетину кордону між двома чоловіками та прикордонником сталася сутичка. Озброївшись мачете та газовим перцевим балончиком, вони намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь відкрив вогонь на ураження.

Вилучене мачете. Джерело: ДБР

У результаті загинув 24-річний чоловік, ще одного поранено. Постраждав і сам прикордонник, проти якого відкрито кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство". Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому перебувало 17 українців, які нелегально хотіли втекти до Угорщини.

Також в ДПСУ повідомили про втікача, який збирався прорватися за кордон, заявляючи, що він "морський піхотинець", та навіть мав необхідне спорядження, щоб перетнути держаний кордон.