Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Вбивство на кордоні з Румунією — ДБР почало розслідувати справу arrow

Вбивство на кордоні з Румунією — ДБР почало розслідувати справу

1 липня 2024 15:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вбивство втікача прикордонником на Буковині — ДБР розслідує справу
Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Держбюро розслідувань розпочали досудове розслідування смерті українця, який хотів нелегально перетнути україно-румунський кордон у Вижницькому районні Чернівецькій області. Там його було вбито українським прикордонником. 

Про це повідомляє пресслужба силового відомства у понеділок, 1 липня.

Читайте також:

ДБР розслідує вбивство прикордонником чоловіка

За попередніми даними, 29 червня близько 21:40 на Буковині при спробі перетину кордону між двома чоловіками та прикордонником сталася сутичка. Озброївшись мачете та газовим перцевим балончиком, вони намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь відкрив вогонь на ураження.

вбивство на буковині дпсу
Вилучене мачете. Джерело: ДБР

У результаті загинув 24-річний чоловік, ще одного поранено. Постраждав і сам прикордонник, проти якого відкрито кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство". Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому перебувало 17 українців, які нелегально хотіли втекти до Угорщини.

Також в ДПСУ повідомили про втікача, який збирався прорватися за кордон, заявляючи, що він "морський піхотинець", та навіть мав необхідне спорядження, щоб перетнути держаний кордон.

кордон ДБР вбивство стрілянина Румунія Україна прикордонники Чернівецька область ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки