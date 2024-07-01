Вбивство втікача прикордонником на Буковині — ДБР розслідує справу

Вбивство на кордоні з Румунією — ДБР почало розслідувати справу
У Держбюро розслідувань розпочали досудове розслідування смерті українця, який хотів нелегально перетнути україно-румунський кордон у Вижницькому районні Чернівецькій області. Там його було вбито українським прикордонником.
Про це повідомляє пресслужба силового відомства у понеділок, 1 липня.
ДБР розслідує вбивство прикордонником чоловіка
За попередніми даними, 29 червня близько 21:40 на Буковині при спробі перетину кордону між двома чоловіками та прикордонником сталася сутичка. Озброївшись мачете та газовим перцевим балончиком, вони намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь відкрив вогонь на ураження.
У результаті загинув 24-річний чоловік, ще одного поранено. Постраждав і сам прикордонник, проти якого відкрито кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство". Слідство триває.
Нагадаємо, раніше у Закарпатській області прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому перебувало 17 українців, які нелегально хотіли втекти до Угорщини.
Також в ДПСУ повідомили про втікача, який збирався прорватися за кордон, заявляючи, що він "морський піхотинець", та навіть мав необхідне спорядження, щоб перетнути держаний кордон.
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