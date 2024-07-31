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На Рівненщині жінка вчиняла психологічне насильство над чоловіком — як її покарав суд

31 липня 2024 07:23
оновлено: 07:22
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Жінка періодично вдавалася до психологічного насильства над чоловіком — її засудили
Судове засідання. Ілюстративне фото: dduvs.edu.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Рівненській області жінка постійно вдавалася до психологічного насильства над чоловіком, застосовуючи приниження, погрози та нецензурну лексику. Таким чином зловмисниця постала перед судом.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.  

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Деталі справи

За даними справи, жінка навмисне неодноразово завдавала психологічних страждань своєму співмешканцю, що призвело до виникнення в останнього психологічних страждань, емоційної залежності та погіршення якості життя. Зокрема, жінка часто влаштовувала конфлікти, під час яких ображала й принижувала потерпілого, застосовуючи нецензурну лексику, та погрожувала розправою, а також намагалася розпочати бійку.

Суд встановив, що зловмисниця вчинила щодо потерпілого домашнє насильство психологічного характеру. Таким чином сторони вирішили укласти угоду про примирення.

Рішення суду

Під час досудового розслідування зловмисниця повністю визнала свою провину. Суд визнав пом'якшувальними обставинами щире каяття та активне сприяння слідству.

Сторони погодились на покарання в вигляді пробаційного нагляду на один рік із певними обов'язками:

  • періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
  • не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Також жінку направили на проходження програми для кривдників на три місяці.

Яке покарання за психологічне насильство
Скриншот вироку Здолбунівського районного суду
Рівненської області

Що таке пробація

Пробація — це система нагляду, контролю та соціально-виховної роботи з особами, які вчинили кримінальні правопорушення. Метою пробації є запобігання повторним злочинам та забезпечення безпеки суспільства.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області чоловік подав позов до суду на ТЦК. Це сталося через те, що йому не надали відстрочку від мобілізації.

Також в Івано-Франківській області священник вчиняв домашнє насильство над своєю донькою. Суд призначив йому за це покарання.

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