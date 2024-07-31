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В Ровенской области женщина совершала психологическое насилие над мужчиной — как ее наказал суд

31 июля 2024 07:23
обновлено: 07:22
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Женщина периодически прибегала к психологическому насилию над мужчиной — ее осудили.
Судебное заседание. Иллюстративное фото: dduvs.edu.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Ровенской области женщина постоянно прибегала к психологическому насилию над мужчиной, применяя унижения, угрозы и нецензурную лексику. Таким образом злоумышленница предстала перед судом.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным дела, женщина умышленно неоднократно причиняла психологические страдания своему сожителю, что привело к возникновению у последнего психологических страданий, эмоциональной зависимости и ухудшению качества жизни. В частности, женщина часто устраивала конфликты, во время которых оскорбляла и унижала потерпевшего, применяя нецензурную лексику и угрожала расправой, а также пыталась начать драку.

Суд установил, что злоумышленница совершила в отношении потерпевшего домашнее насилие психологического характера. Таким образом стороны решили заключить соглашение о примирении.

Решение суда

В ходе досудебного расследования злоумышленница полностью признала свою вину. Суд признал смягчающими обстоятельствами искреннее раскаяние и активное содействие следствию.

Стороны согласились на наказание в виде пробационного надзора на один год с определенными обязанностями:

  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;
  • не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Также женщина была направлена на прохождение программы для обидчиков на три месяца.

Какое наказание за психологическое насилие
Скриншот приговора Здолбуновского районного суда
Ровенской области

Что такое пробация

Пробация — это система надзора, контроля и социально-воспитательной работы с лицами, совершившими уголовные правонарушения. Целью пробации является предотвращение повторных преступлений и обеспечения безопасности общества.

Напомним, что в Хмельницкой области мужчина подал иск в суд на ТЦК. Это произошло из-за того, что ему не предоставили отсрочку от мобилизации.

Также в Ивано-Франковской области священник совершал домашнее насилие над своей дочерью. Суд назначил ему за это наказание.

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