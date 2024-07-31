Женщина периодически прибегала к психологическому насилию над мужчиной — ее осудили.

В Ровенской области женщина совершала психологическое насилие над мужчиной — как ее наказал суд
В Ровенской области женщина постоянно прибегала к психологическому насилию над мужчиной, применяя унижения, угрозы и нецензурную лексику. Таким образом злоумышленница предстала перед судом.
Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
По данным дела, женщина умышленно неоднократно причиняла психологические страдания своему сожителю, что привело к возникновению у последнего психологических страданий, эмоциональной зависимости и ухудшению качества жизни. В частности, женщина часто устраивала конфликты, во время которых оскорбляла и унижала потерпевшего, применяя нецензурную лексику и угрожала расправой, а также пыталась начать драку.
Суд установил, что злоумышленница совершила в отношении потерпевшего домашнее насилие психологического характера. Таким образом стороны решили заключить соглашение о примирении.
Решение суда
В ходе досудебного расследования злоумышленница полностью признала свою вину. Суд признал смягчающими обстоятельствами искреннее раскаяние и активное содействие следствию.
Стороны согласились на наказание в виде пробационного надзора на один год с определенными обязанностями:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;
- не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.
Также женщина была направлена на прохождение программы для обидчиков на три месяца.
Что такое пробация
Пробация — это система надзора, контроля и социально-воспитательной работы с лицами, совершившими уголовные правонарушения. Целью пробации является предотвращение повторных преступлений и обеспечения безопасности общества.
Напомним, что в Хмельницкой области мужчина подал иск в суд на ТЦК. Это произошло из-за того, что ему не предоставили отсрочку от мобилизации.
Также в Ивано-Франковской области священник совершал домашнее насилие над своей дочерью. Суд назначил ему за это наказание.
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