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На Прикарпатті священик вчиняв домашнє насильство над донькою — що вирішив суд

30 липня 2024 23:53
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Прикарпатті судили священника за домашнє насильство над донькою
Судове засідання. Ілюстративне фото: poltava.to
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

В Івано-Франківській області священик вчиняв домашнє насильство над своєю донькою. Суд призначив йому за це сплату штрафу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

10 травня 2024 року до поліції звернулася жінка та розповіла, що її батько Михайло Дудар, перебуваючи у нетверезому стані, вчиняє щодо неї та її сина домашнє насильство — ображає нецензурними словами та погрожує фізичною розправою.

На місце приїхала поліція, яка склала щодо чоловіка протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). У суді обвинувачений визнав свою провину та пообіцяв, що більше такого не повториться.

Рішення суду

Долинський районний суд Івано-Франківської області визнав місцевого священника винним у вчиненні домашнього насильства, призначивши 170 грн штрафу та зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору.

Нагадаємо, у Новоукраїнці Кіровоградської області суд виніс вирок чоловікові, який напав на підлітка, повалив його на землю та побив. За це йому присудили штраф у 850 гривень.

Також ми писали про те, що Тисменицький районний суд виніс вирок уродженці Росії, яка займалася проституцією та збувала наркотики. Жінці призначили іспитовий термін.

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