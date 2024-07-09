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На руці голови Хмельницької облради помітили коштовний годинник з діамантами — фото

9 липня 2024 18:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Очільниця Хмельницької облради не задекларувала коштовний годинник
Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Фото: Інформатор
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На руці голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк помітили коштовний годинник. Відомо, що його немає в її декларації за 2023 рік. На усіх фотографіях в соцмережах вона намагається його зафотошопити.

Про це повідомило видання "Інформатор" у вівторок, 9 липня.

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Віолета Лабазюк часто виходила у світ з годинником яскраво-блакитного кольору на зап'ясті. На знімках у своїх соціальних мережах вона спробувала його заблюрити, так само як і її чоловік, депутат від партії "За Майбутнє" Сергій Лабазюк, час від часу використовує фотошоп для блюру логотипів відомих брендів на одязі.

Посадовиця носить модель Premier Moon Phase від американського бренду Harry Winston. Про це свідчить наявність базелю з діамантами, дати біля цифри 6, характерної пірамідальною розсипки діамантів та дев'ятьма дорогоцінними каменями біля кріплення браслета.

Годиник Harry Winston Premier Moon Phase на руці Віолети Лабазюк. Фото: Інформатор
Годинник Harry Winston Premier Moon Phase на руці Віолети Лабазюк. Фото: Інформатор

Цей аксесуар оцінюється в 20 465 доларів, або 830 тисяч гривень. Він має корпус із 18-каратного білого золота, синій ремінець зі шкіри алігатора, фіксований базель, синій перламутровий циферблат з намистинами, стрілки з білого золота, мітки з діамантів і сапфірове скло.

Годиник Harry Winston Premier Moon Phase. Фото: Інформатор
Годинник Harry Winston Premier Moon Phase. Фото: Інформатор

Віолета Лабазюк не включила годинник у свою декларацію за 2023 рік. У ній зазначено лише про наявність у неї годинника від Chopard, тоді як її чоловік володіє двома хронометрами — від Breguet та Rolex.

Декларація Віолети Лабазюк. Фото: скриншот
Декларація Віолети Лабазюк. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні намагалися підкупити керівництво Державної митної служби за 1 мільйон доларів. Однак правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру.

Також в Офісі генерального прокурора України повідомили про підозру приватному підприємцю, який хотів розпродати військові шоломи та плити для бронежилетів. Хоча товари призначалися для силовиків Нацгвардії.

декларація корупція Україна Хмельницька область годинник

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