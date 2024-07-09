Глава Хмельницкого облсовета не задекларировала ценные часы

На руке председателя Хмельницкого облсовета заметили драгоценные часы с бриллиантами — фото
На руке главы Хмельницкого областного совета Виолетты Лабазюк заметили драгоценными часами. Известно, что его нет в декларации за 2023 год. На всех фотографиях в соцсетях она пытается его зафотошопить.
Об этом сообщило издание "Информатор" во вторник, 9 июля.
Незадекларированные дорогие часы
Виолетта Лабазюк часто выходила в свет с часами ярко-голубого цвета на запястье. На снимках в своих социальных сетях она попыталась его заблюрить, равно как и ее муж, депутат от партии "За Будущее" Сергей Лабазюк, время от времени использует фотошоп для блюра логотипов известных брендов на одежде.
Чиновница носит модель Premier Moon Phase от американского бренда Harry Winston. Об этом свидетельствует наличие базеля с бриллиантами, даты около цифры 6, характерной для пирамидальной россыпи бриллиантов, и девятью драгоценными камнями около крепления браслета.
Этот аксессуар оценивается в 20 465 долларов или 830 тысяч гривен. Он имеет корпус из 18-каратного белого золота, синий ремешок из кожи аллигатора, фиксированный базель, синий перламутровый циферблат с бусинами, стрелки из белого золота, метки из бриллиантов и сапфировое стекло.
Виолетта Лабазюк не включила часы в свою декларацию за 2023 год. В ней отмечено лишь наличие у нее часов от Chopard, тогда как ее муж владеет двумя хронометрами — от Breguet и Rolex.
Напомним, в Украине пыталось подкупить руководство Государственной таможенной службы за 1 миллион долларов. Однако правоохранители разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении.
Также в Офисе генерального прокурора Украины сообщили о подозрении частному предпринимателю, который хотел распродать военные шлемы и плиты для бронежилетов. Хотя продукты предназначались для силовиков Нацгвардии.
Читайте Новини.LIVE!