На сайті Кабміну з'явилась петиція про створення мовної поліції в Україні

Українці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На сайті Кабінету Міністрів України з'явилась петиція про створення мовної поліції. Також йдеться про звільнення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Про це йдеться у тексті петиції.

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"Ми, громадяни України, звертаємося з проханням звільнити з посади Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя та створити новий державний орган — Мовну поліцію, яка забезпечуватиме ефективний контроль за виконанням Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", — йдеться у тексті.

Автор наголошує, що в умовах гібридної війни та інформаційної агресії важливо, щоб українська мова була належно захищена і підтримана в публічному просторі. За його словами, чинний інститут Уповноваженого не справляється з цим завданням, що негативно впливає на статус української мови.

У петиції пропонують:

Створити мовну поліцію для ефективного контролю за виконанням мовного законодавства;

забезпечити, щоб новий орган мав можливість активно реагувати на порушення та забезпечувати виконання мовного закону;

забезпечити прозорість і доступність процедури подання скарг, полегшити їх подання для громадян.

Петиція зібрала вже 1 547 підписів з 25 000 потрібних.