На сайті Кабміну з'явилась петиція про створення мовної поліції в Україні

На сайті Кабміну з'явилась петиція про створення мовної поліції та звільнення Кременя
На сайті Кабінету Міністрів України з'явилась петиція про створення мовної поліції. Також йдеться про звільнення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.
Про це йдеться у тексті петиції.
Мовна поліція та звільнення Кременя
"Ми, громадяни України, звертаємося з проханням звільнити з посади Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя та створити новий державний орган — Мовну поліцію, яка забезпечуватиме ефективний контроль за виконанням Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", — йдеться у тексті.
Автор наголошує, що в умовах гібридної війни та інформаційної агресії важливо, щоб українська мова була належно захищена і підтримана в публічному просторі. За його словами, чинний інститут Уповноваженого не справляється з цим завданням, що негативно впливає на статус української мови.
У петиції пропонують:
- Створити мовну поліцію для ефективного контролю за виконанням мовного законодавства;
- забезпечити, щоб новий орган мав можливість активно реагувати на порушення та забезпечувати виконання мовного закону;
- забезпечити прозорість і доступність процедури подання скарг, полегшити їх подання для громадян.
Петиція зібрала вже 1 547 підписів з 25 000 потрібних.
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