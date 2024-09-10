Мовні інспектори в Івану Франківську — в місті контролюватимуть поширення російської мови

В Івано-Франківську запрацюють мовні інспектори — мер розкрив деталі
10 вересня 2024 10:42
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Фото: Galka.if.ua
В Івано-Франківську розпочнуть працювати мовні інспектори, аби протидіяти поширенню російської мови. Як саме буде працювати ця структура, наразі невідомо.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у своєму Facebook.
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Марцінків розповів, що він зустрівся з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. Вони обговорили популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову.
"У Франківську введемо громадську ініціативу — мовні інспектори", — зазначив мер.
Крім того, він закликав записуватися на мовні курси в межах Програми українізації пам’яті Ірини Фаріон.
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