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На сайте Кабмина появилась петиция о создании языковой полиции и увольнении Кременя

15 сентября 2024 15:57
Виктория Козырь - редактор
На сайте Кабмина появилась петиция о создании языковой полиции в Украине
Украинцы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виктория Козырь - редактор

На сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция о создании языковой полиции. Также в ней говорится об увольнении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Об этом говорится в тексте петиции.

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"Мы, граждане Украины, обращаемся с просьбой уволить с должности Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и создать новый государственный орган — Языковую полицию, которая будет обеспечивать эффективный контроль за выполнением Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — говорится в тексте.

Автор отмечает, что в условиях гибридной войны и информационной агрессии важно, чтобы украинский язык был надлежащим образом защищен и поддержан в публичном пространстве. По его словам, действующий институт Уполномоченного не справляется с этой задачей, что негативно влияет на статус украинского языка.

В петиции предлагают:

  • Создать языковую полицию для эффективного контроля за исполнением языкового законодательства;
  • обеспечить, чтобы новый орган имел возможность активно реагировать на нарушения и обеспечивать исполнение языкового закона;
  • обеспечить прозрачность и доступность процедуры подачи жалоб, облегчить их представление гражданам.

Петиция собрала уже 1 547 подписей из 25 000 нужных.

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