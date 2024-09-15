На сайте Кабмина появилась петиция о создании языковой полиции в Украине

На сайте Кабмина появилась петиция о создании языковой полиции и увольнении Кременя
На сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция о создании языковой полиции. Также в ней говорится об увольнении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.
Об этом говорится в тексте петиции.
Языковая полиция и увольнение Кременя
"Мы, граждане Украины, обращаемся с просьбой уволить с должности Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и создать новый государственный орган — Языковую полицию, которая будет обеспечивать эффективный контроль за выполнением Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — говорится в тексте.
Автор отмечает, что в условиях гибридной войны и информационной агрессии важно, чтобы украинский язык был надлежащим образом защищен и поддержан в публичном пространстве. По его словам, действующий институт Уполномоченного не справляется с этой задачей, что негативно влияет на статус украинского языка.
В петиции предлагают:
- Создать языковую полицию для эффективного контроля за исполнением языкового законодательства;
- обеспечить, чтобы новый орган имел возможность активно реагировать на нарушения и обеспечивать исполнение языкового закона;
- обеспечить прозрачность и доступность процедуры подачи жалоб, облегчить их представление гражданам.
Петиция собрала уже 1 547 подписей из 25 000 нужных.
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