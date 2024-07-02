НАТО відправить до Києва посадовця, який буде відповідати за допомогу Україні, — WSJ

Українські військові. Фото: 148-а окрема артилерійська бригада

НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві. Це зможе зміцнити довгострокову підтримку України.

Про це повідомило видання Wall Street Journal у вівторок, 2 липня.

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Відправка посадовця НАТО до України

Крім того, НАТО готується створити нове командування у Вісбадені, Німеччина, для координації постачання військової допомоги до Києва та навчання українських військових. До операції "Допомога НАТО Україні в галузі безпеки та навчання" долучаться близько 700 військовослужбовців з США та інших країн Альянсу. Ця місія, якою після повномасштабного вторгнення Росії керували американські військові, тепер переходить під їхнє керівництво.

Високопоставлений представник НАТО в Києві зосередиться на важливих потребах України у військовій модернізації та цивільній підтримці, що будуть пов'язані з майбутніми діями командування у Вісбадені та штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. За словами нинішніх та колишніх посадовців США, такий курс дозволить Альянсу ефективніше координувати зусилля західних країн у забезпеченні військової підтримки Україні.

Члени НАТО сподіваються, що на липневому саміті у Вашингтоні також вдасться досягти угоди щодо річної фінансової підтримки України з боку військових зусиль. Згідно з WSJ, умови цієї угоди ще обговорюються. Недавні обговорення серед членів Альянсу включали установлення мети приблизно на рівні 40 мільярдів доларів щорічно та збільшення внесків кількох країн, хоча США ймовірно залишатимуться головними фінансовими спонсорами.

Що відомо про саміт НАТО

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 9-11 липня. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, найактуальнішим завданням буде посилення підтримки України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна активно готується до липневого саміту НАТО. Країна планує взяти участь в декількох платформах у рамках саміту.

Повідомляємо, що Новини.LIVE працюватимуть на липневому саміті НАТО у Вашингтоні.