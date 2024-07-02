НАТО отправит в Киев должностного лица, отвечающего за помощь Украине, — WSJ

На саммите НАТО могут согласовать отправку чиновника Альянса для контроля за помощью Украине, — WSJ
НАТО планирует разместить своего гражданского чиновника в Киеве. Это сможет укрепить долгосрочную поддержку Украины.
Об этом сообщило издание Wall Street Journal во вторник, 2 июля.
Отправка должностного лица НАТО в Украину
Кроме того, НАТО готовится создать новое командование в Висбадене, Германия, для координации поставок военной помощи в Киев и обучения украинских военных. К операции "Помощь НАТО Украине в области безопасности и обучения" присоединятся около 700 военнослужащих из США и других стран Альянса. Эта миссия, которой после полномасштабного вторжения России руководили американские военные, теперь переходит под их руководство.
Высокопоставленный представитель НАТО в Киеве сосредоточится на важных потребностях Украины в военной модернизации и гражданской поддержке, связанных с предстоящими действиями командования в Висбадене и штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. По словам нынешних и бывших чиновников США, такой курс позволит Альянсу более эффективно координировать усилия западных стран в обеспечении военной поддержки Украине.
Члены НАТО надеются, что на июльском саммите в Вашингтоне также удастся достичь соглашения о годовой финансовой поддержке Украины со стороны военных усилий. Согласно с WSJ, условия этого соглашения еще обсуждаются. Недавние обсуждения среди членов Североатлантического союза включали установление цели примерно на уровне 40 миллиардов долларов ежегодно и увеличение вкладов нескольких стран, хотя США, вероятно, будут оставаться главными финансовыми спонсорами.
Что известно о саммите НАТО
Напомним, саммит НАТО состоится 9-11 июля. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, самой актуальной задачей будет усиление поддержки Украины.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина активно готовится к июльскому саммиту НАТО. Страна планирует поучаствовать в нескольких платформах в рамках саммита.
Сообщаем, что Новини.LIVE будут работать на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.
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