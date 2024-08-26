Обстріл України 26 серпня — На Сумщині пошкоджено залізничну інфраструктуру

Пошкоджений залізничний об'єкт. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Внаслідок обстрілу Сумської області у понеділок, 26 серпня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та поранено машиніста. Незважаючи на це, Укрзалізниця продовжує забезпечувати рух поїздів, використовуючи резервні тепловози та генератори.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у понеідлок, 26 серпня.

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Обстріл Сумської області — є влучання в об'єкт УЗ

Сьогодні російські війська здійснили масовану атаку на Україну. В Укрзалізниці повідомили про влучання в об'єкт залізничної інфраструктури у Сумській області. Відомо про пошкодження контактної мережі та будівлі, помічник машиніста отримав поранення. Постраждалого госпіталізували, загрози життю немає.

Яка ситуація з рухом поїздів УЗ

Незважаючи на масовані обстріли, потяги Укрзалізниці продовжують курсувати. Після тимчасової зупинки через відключення електроенергії, всі рейси вже відновлені завдяки резервним тепловозам.

"Деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності для містян, де можна підзарядити гаджети та перечекати в укриттях до відбою тривоги", — йдеться в повідомленні.

Де дізнатися про затримку поїздів

За даними УЗ, у деяких регіонах країни електропоїзди їдуть із затримками. Що стосується ситуації із City Express у Києві та Дніпрі — змін немає, потяги курсують за графіком.

Зауважимо, що список рейсів, які затримуються ви можете переглянути на порталі Укрзалізниці.

"Зверніть увагу, що перебої з електроенергією та звʼязком можуть відображатись на актуальності інформації на порталі. Робимо все, щоб мінімізувати наслідки", — повідомили в УЗ.

Що робити пасажирам, які не встигли на потяг

В Укрзалізниці заявили про те, що пасажирів, які не встигли на потяги через повітряні тривоги, будуть забирати з тими ж квитками на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби.