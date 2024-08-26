Укрзалізниця попереджає про затримки потягів у регіонах через обстріли РФ

Укрзалізниця повідомляє про знеструмлення та затримки деяких потягів у різних регіонах
Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" (УЗ) повідомив 26 серпня про знеструмлення та затримки деяких потягів у різних областях. Це сталося після масованого російського обстрілу низки українських міст.
Про це інформує пресслужба УЗ.
Яка ситуація з рухом поїздів УЗ
В Укрзалізниці зазначили, що станом на ранок понеділка, знеструмлення спостерігаються у різних регіонах, у зв'язку з цим ввели резервні тепловози. Усі поїзди далекого сполучення продовжать рух.
Також фіксують затримки у приміському русі електропоїздів.
"Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі — за графіком", — йдеться у повідомленні пресслужби.
Громадянам радять стежити за всіма відхиленнями від графіка на порталі Укрзалізниці за посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російських окупантів зранку 26 серпня у кількох областях застосували аварійні графіки відключення світла. Вже відомо про Миколаївщину, Харківщину та Черкащину.
Також ми писали, що росіяни здійснили масовану атаку українських міст. Внаслідок ворожого обстрілу в Луцьку було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
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