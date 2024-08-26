Укрзалізниця попереджає про затримки потягів у регіонах через обстріли РФ

Потяги УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" (УЗ) повідомив 26 серпня про знеструмлення та затримки деяких потягів у різних областях. Це сталося після масованого російського обстрілу низки українських міст.

Про це інформує пресслужба УЗ.

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Яка ситуація з рухом поїздів УЗ

В Укрзалізниці зазначили, що станом на ранок понеділка, знеструмлення спостерігаються у різних регіонах, у зв'язку з цим ввели резервні тепловози. Усі поїзди далекого сполучення продовжать рух.

Також фіксують затримки у приміському русі електропоїздів.

"Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі — за графіком", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Громадянам радять стежити за всіма відхиленнями від графіка на порталі Укрзалізниці за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російських окупантів зранку 26 серпня у кількох областях застосували аварійні графіки відключення світла. Вже відомо про Миколаївщину, Харківщину та Черкащину.

Також ми писали, що росіяни здійснили масовану атаку українських міст. Внаслідок ворожого обстрілу в Луцьку було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.