Обстрел Украины 26 августа — В Сумской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Поврежден железнодорожный объект. Иллюстративное фото: Укрзализныця

В результате обстрела Сумской области в понедельник, 26 августа, повреждена железнодорожная инфраструктура и ранен машинист. Несмотря на это, Укрзализныця продолжает обеспечивать движение поездов, используя резервные тепловозы и генераторы.

Об этом сообщила прессслужба Укрзализныци в Telegram в понедельник, 26 августа.

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Обстрел Сумской области — есть попадание в объект УЗ

Сегодня российские войска совершили массированную атаку на Украину. В Укрзализныце сообщили о попадании в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. Известно о повреждении контактной сети и здания, помощник машиниста получил ранения. Пострадавший госпитализирован, угрозы жизни нет.

Какая ситуация с движением поездов УЗ

Несмотря на массированные обстрелы, поезда Укрзализныци продолжают курсировать. После временной остановки из-за отключения электроэнергии все рейсы уже восстановлены благодаря резервным тепловозам.

"Некоторые вокзалы, которые также были обесточены из-за отключений в городских сетях, уже переведены на резервные генераторы и используются в качестве пунктов несокрушимости для горожан, где можно подзарядить гаджеты и переждать в укрытиях до отбоя тревоги", — говорится в сообщении.

Где узнать о задержке поездов

По данным УЗ, в некоторых регионах страны электропоезда едут с задержками. Что касается ситуации с City Express в Киеве и Днепре — изменений нет, поезда курсируют по графику.

Заметим, что список задерживаемых рейсов вы можете просмотреть на портале Укрзализныци.

"Обратите внимание, что перебои с электроэнергией и связью могут отражаться на актуальности информации на портале. Делаем все, чтобы минимизировать последствия", — сообщили в УЗ.

Что делать пассажирам, не успевшим на поезд

В Укрзализныце заявили о том, что пассажиров, не успевших на поезда из-за воздушных тревог, будут забирать с теми же билетами на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток.