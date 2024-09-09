В Сумской области началась обязательная эвакуация из городов Глухов, Свесы и Эсмань

Эвакуация населения. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Сумской области расширили перечень населенных пунктов, население которых подлежит обязательной эвакуации. Людей призывают уезжать из городов Глухов, Свесы и Эсмань Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram в понедельник, 9 сентября.

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В ходе заседания координационного штаба Шосткинского района обсуждались первоочередные эвакуационные мероприятия в районе. На территории приграничья Сумской области действуют эвакуационные бригады "Белые Ангелы".

"Белые Ангелы" работают на трех бронированных автомобилях. Это "капсулы", которые обезопасят при попадании обломков и даже при прямом попадании", — рассказал зам. председателя Сумской ОВА Сергей Кропивченко.

Всего из приграничных населенных пунктов Сумской области было эвакуировано 242 гражданских, из них 50 детей.

Напомним, днем 9 сентября оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Сумского района. Есть пострадавшие.