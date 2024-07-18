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На Вінниччині двоє чоловіків вкрали у знайомого карту банка та витратили кошти — як їх покарав суд

18 липня 2024 15:14
Галина Шподарева - редактор
Вкрали банківську картку та витрачали з неї кошти — суд виніс вирок зловмисникам
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Галина Шподарева - редактор

У Вінницькій області двоє чоловіків вкрали банківську карту в свого знайомого та протягом тривалого часу розраховувалися нею в магазинах, на АЗС та на "Новій пошті". Обом зловмисникам суд призначив покарання у виді пʼяти років позбавлення волі, звільнивши їх від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк на півтора року.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У місті Бар Вінницької області двоє чоловіків, перебуваючи в гостях у свого знайомого, вкрали його банківську картку. Після чого прив'язали її до електронних гаманців та протягом майже трьох тижнів здійснювали покупки в магазинах, на АЗС, в інтернеті та "Новій пошті", розраховуючись чужою картою. 

Чоловіків викрили. По завершенні судового розслідування справи скерували до суду, який визнав обвинувачених у викраденні та привласненні документів, несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних систем та крадіжках в умовах воєнного стану. 

Рішення суду

Обом обвинуваченим суд призначив по пʼять років позбавлення волі, звільнивши їх від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк на півтора року.

На Вінничині двоє чоловіків вкрали у знайомого карту банка та витратили кошти — як їх покарав суд - фото 1
Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Миколаєві винесли вирок жінці, яка знайшла на вулиці банківську карту та чужим коштом розрахувалася в магазині. Жінку спочатку засудили до ув'язнення, але потім замінили це покарання роком іспитового строку.

У Києві неодноразово судимий чоловік крав із магазинів алкоголь відомих дорогих брендів. Загальна сума краденого перевищує три тисячі гривень.

Також громадянин Російської Федерації здійснив крадіжку у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Києві. Чоловік поцупив кілька тюбиків зубної пасти.

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