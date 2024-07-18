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На Винничине двое мужчин украли у знакомого карту банка и потратили средства — как их наказал суд

18 июля 2024 15:14
Галина Шподарева - редактор
Украли банковскую карточку и тратили с нее средства — суд вынес приговор злоумышленникам
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Галина Шподарева - редактор

В Винницкой области двое мужчин украли банковскую карту у своего знакомого и долго рассчитывались ею в магазинах, на АЗС и на "Новой почте". Оба злоумышленника суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив их от отбывания наказания с испытанием на испытательный срок на полтора года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В городе Бар Винницкой области двое мужчин, находясь в гостях у своего знакомого, украли его банковскую карточку. После чего привязали ее к электронным кошелькам и в течение почти трех недель совершали покупки в магазинах, на АЗС, интернете и "Новой почте", рассчитываясь чужой картой. 

Мужчин разоблачили. По завершении судебного расследования дела направили в суд, который признал обвиняемых в похищении и присвоении документов, несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных систем и кражах в условиях военного положения. 

Решение суда

Обоим обвиняемым суд назначил по пять лет лишения свободы, освободив их от отбывания наказания с испытанием на испытательный срок в полтора года.

На Винничине двое мужчин украли у знакомого карту банка и потратили средства — как их наказал суд - фото 1
Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, в Николаеве вынесли приговор женщине, которая нашла на улице банковскую карту и за чужие средства рассчиталась в магазине. Женщину сначала приговорили к заключению, но затем заменили наказание годом испытательного срока.

В Киеве неоднократно судимый мужчина воровал из магазинов алкоголь известных дорогих брендов. Общая сумма ворованного превышает три тысячи гривен.

Также гражданин Российской Федерации совершил кражу в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Киеве. Муж украл несколько тюбиков зубной пасты.

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