На Вінниччині батько застрелив сина під час сварки

Правоохоронці на місці події. Фото: Нацполіція

На Вінниччині чоловік з рушниці застрелив свого сина під час сімейної сварки на їхньому фермерському господарстві. Чоловіка затримано, йому загрожує до 15 років позбавлення волі за вбивство.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Вінницькій області у п'ятницю, 9 серпня.

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На Вінниччині фермер застрелив сина

В одному з сіл Жмеринської громади, що на Вінниччині, чоловік із рушниці застрелив свого сина. Про злочин 71-річний підозрюваний повідомив самостійно ввечері 7 серпня.

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, на місці події було з'ясовано, що на території власного фермерського господарства між чоловіками відбулась сварка особистого характеру. Під час конфлікту батько здійснив кілька пострілів, одна із куль влучила в голову його 48-річного сина. Від отриманого поранення чоловік загинув.

Рушниця, якою був застрелений чоловік. Фото: Нацполіція

"Знаряддя злочину – мисливський нарізний карабін та гільзи, правоохоронці вилучили", — йдеться в повідомленні.

Патрони від рушниці. Фото: Нацполіція

Фігуранта справи було затримано у процесуальному порядку. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві. Наразі тривають слідчі дії, чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.