На Вінниччині батько застрелив сина під час сварки

На Вінниччині під час сімейного конфлікту батько застрелив сина з рушниці
На Вінниччині чоловік з рушниці застрелив свого сина під час сімейної сварки на їхньому фермерському господарстві. Чоловіка затримано, йому загрожує до 15 років позбавлення волі за вбивство.
Про це повідомила пресслужба ГУНП у Вінницькій області у п'ятницю, 9 серпня.
На Вінниччині фермер застрелив сина
В одному з сіл Жмеринської громади, що на Вінниччині, чоловік із рушниці застрелив свого сина. Про злочин 71-річний підозрюваний повідомив самостійно ввечері 7 серпня.
За даними правоохоронців, на місці події було з'ясовано, що на території власного фермерського господарства між чоловіками відбулась сварка особистого характеру. Під час конфлікту батько здійснив кілька пострілів, одна із куль влучила в голову його 48-річного сина. Від отриманого поранення чоловік загинув.
"Знаряддя злочину – мисливський нарізний карабін та гільзи, правоохоронці вилучили", — йдеться в повідомленні.
Фігуранта справи було затримано у процесуальному порядку. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві. Наразі тривають слідчі дії, чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.
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