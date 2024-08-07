У TikTok підлітки створили культ підозрюваного у вбивстві Фаріон

Вбивство Фаріон — підлітки приміряють образ підозрюваного та знімають відео під російську музику
Підлітки почали копіювати образ В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Відповідні відео вони розміщують у соцмережі TikTok.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Підлітки створили культ
Одягаючись як підозрюваний у вбивстві, підлітки знімають відео, накладають на них російську музику та публікують у TikTok.
Вони навіть створили спеціальний хештег #ФаріOFF, за яким можна знайти усі подібні ролики користувачів.
Крім того, у роликах молоді люди глузують з націоналістичних заяв Фаріон.
А деякі тіктокери навіть героїзують вчинок підозрюваного у вбивстві, супроводжуючи відео відповідними цитатами.
"Справжній герой це не той, хто в сяючих обладунках — герой той, хто робить те, що потрібно зробити", — йдеться в одному із відео.
Наразі під тегом #ФаріOFF вже майже 900 відео.
Зазначимо, що після вбивства Ірини Фаріон, яке сталося 19 липня, у мережі поширили фото підозрюваного.
Він сидів на лавці у червоній кофтині, окулярах та чорному капелюсі.
Згодом хлопця затримали. Виявилося, що це 18-річний В'ячеслав Зінченко. Він навчався у Дніпровській гімназії № 62 та був футболістом.
Наразі підозрюваний у вбивстві перебуває в СІЗО.
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