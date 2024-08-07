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Вбивство Фаріон — підлітки приміряють образ підозрюваного та знімають відео під російську музику

7 серпня 2024 15:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У TikTok підлітки створили культ підозрюваного у вбивстві Фаріон
Підліток копіює образ В'ячеслава Зінченка. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Підлітки почали копіювати образ В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Відповідні відео вони розміщують у соцмережі TikTok.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Одягаючись як підозрюваний у вбивстві, підлітки знімають відео,  накладають на них російську музику та публікують у TikTok.

Вони навіть створили спеціальний хештег #ФаріOFF, за яким можна знайти усі подібні ролики користувачів.

Ірина Фаріон
Хлопець копіює образ підозрюваного у вбивстві. Фото: скриншот

Крім того, у роликах молоді люди глузують з націоналістичних заяв Фаріон.

А деякі тіктокери навіть героїзують вчинок підозрюваного у вбивстві, супроводжуючи відео відповідними цитатами.

"Справжній герой це не той, хто в сяючих обладунках — герой той, хто робить те, що потрібно зробити", — йдеться в одному із відео.

Ірина Фаріон
Підліток в образі Зінченка. Фото: скриншот

Наразі під тегом #ФаріOFF вже майже 900 відео.

Підлітки захоплюються підозрюваним у вбивстві Фаріон
Підлітки створили спеціальний хештег #ФаріOFF у TikTok

Зазначимо, що після вбивства Ірини Фаріон, яке сталося 19 липня, у мережі поширили фото підозрюваного.

Він сидів на лавці у червоній кофтині, окулярах та чорному капелюсі.

В'ячеслав Зінченко
В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон

Згодом хлопця затримали. Виявилося, що це 18-річний В'ячеслав Зінченко. Він навчався у Дніпровській гімназії № 62 та був футболістом.

Наразі підозрюваний у вбивстві перебуває в СІЗО.

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