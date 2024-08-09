Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Винницкой области во время семейного конфликта отец застрелил сына из ружья arrow

В Винницкой области во время семейного конфликта отец застрелил сына из ружья

9 августа 2024 15:55
Валерия Барановская - редактор
В Винницкой области отец застрелил сына во время ссоры
Правоохранители на месте происшествия. Фото: Нацполиция
Валерия Барановская - редактор

В Винницкой области мужчина из ружья застрелил своего сына во время семейной ссоры на их фермерском хозяйстве. Мужчина задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Винницкой области в пятницу, 9 августа.

Читайте также:

В Винницкой области фермер застрелил сына

В одном из сел Жмеринской общины Винницкой области мужчина из ружья застрелил своего сына. О преступлении 71-летний подозреваемый сообщил самостоятельно вечером 7 августа.

на винниччине во время конфликта мужчина застрелил сына
Правоохранители проводят следственные действия. Фото: Нацполиция

По данным правоохранителей, на месте происшествия было установлено, что на территории собственного фермерского хозяйства между мужчинами произошла ссора личного характера. Во время конфликта отец произвел несколько выстрелов, один из шаров попал в голову его 48-летнего сына. От полученного ранения мужчина погиб.

Ружье
Ружье, которым был застрелен мужчина. Фото: Нацполиция

"Орудие преступления — охотничий нарезной карабин и гильзы, правоохранители изъяли", — говорится в сообщении.

Фермер застрелил сына
Патроны от ружья. Фото: Нацполиция

Фигурант дела был задержан в процессуальном порядке. Ему объявили о подозрении в умышленном убийстве. В настоящее время продолжаются следственные действия, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Также важные новости дня по теме:

оружие смерть убийство полиция Винницкая область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:01 В ОВА назвали количество учебных заведений на Харьковщине, которые имеют укрытие

16:01 Лузан и Рыбачок покорили болельщиков во время церемонии награждения на Олимпиаде-2024

15:55 В Винницкой области во время семейного конфликта отец застрелил сына из ружья

15:46 Пожар на Одесчине охватил более 20 га земли — ГСЧС сообщили последствия

15:44 САП через суд проверит законность полученных миллионных доходов главы миграционной службы Киева

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:34 Война на горизонте, а молодежь не идет в армию — странам Европы не хватает бойцов

15:29 Полиция показала первые кадры с места обстрела в Константиновке

15:29 В Константиновке увеличилось количество раненых и погибших — новые данные ГСЧС

15:24 Россияне без логистики — Братчук о значении боев на Курщине в освобождении Крыма

Эксклюзив

15:21 В НАБУ рассказали, сколько коррупционеров было наказано в 2024 году

16:01 В ОВА назвали количество учебных заведений на Харьковщине, которые имеют укрытие

16:01 Лузан и Рыбачок покорили болельщиков во время церемонии награждения на Олимпиаде-2024

15:55 В Винницкой области во время семейного конфликта отец застрелил сына из ружья

15:46 Пожар на Одесчине охватил более 20 га земли — ГСЧС сообщили последствия

15:44 САП через суд проверит законность полученных миллионных доходов главы миграционной службы Киева

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:34 Война на горизонте, а молодежь не идет в армию — странам Европы не хватает бойцов

15:29 Полиция показала первые кадры с места обстрела в Константиновке

15:29 В Константиновке увеличилось количество раненых и погибших — новые данные ГСЧС

15:24 Россияне без логистики — Братчук о значении боев на Курщине в освобождении Крыма

Эксклюзив

15:21 В НАБУ рассказали, сколько коррупционеров было наказано в 2024 году

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

8 августа 2024

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

30 июля 2024

06:10 Пенсии по инвалидности — какие начислят минимальные размеры выплат в августе

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф