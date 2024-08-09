В Винницкой области отец застрелил сына во время ссоры

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Нацполиция

В Винницкой области мужчина из ружья застрелил своего сына во время семейной ссоры на их фермерском хозяйстве. Мужчина задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Винницкой области в пятницу, 9 августа.

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В Винницкой области фермер застрелил сына

В одном из сел Жмеринской общины Винницкой области мужчина из ружья застрелил своего сына. О преступлении 71-летний подозреваемый сообщил самостоятельно вечером 7 августа.

Правоохранители проводят следственные действия. Фото: Нацполиция

По данным правоохранителей, на месте происшествия было установлено, что на территории собственного фермерского хозяйства между мужчинами произошла ссора личного характера. Во время конфликта отец произвел несколько выстрелов, один из шаров попал в голову его 48-летнего сына. От полученного ранения мужчина погиб.

Ружье, которым был застрелен мужчина. Фото: Нацполиция

"Орудие преступления — охотничий нарезной карабин и гильзы, правоохранители изъяли", — говорится в сообщении.

Патроны от ружья. Фото: Нацполиция

Фигурант дела был задержан в процессуальном порядке. Ему объявили о подозрении в умышленном убийстве. В настоящее время продолжаются следственные действия, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.