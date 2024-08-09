У Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 могил військових та цивільних

Наслідки вандалізму на Вінниччині. Фото: ГУНП у Вінницькій області

У Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 могил цивільних і військових на цвинтарі в місті в Іллінці. Підозрюваного у вандалізмі затримали протягом години — чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила пресслужба поліції Вінниччини у п'ятницю, 9 серпня.

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Повідомлення про наругу над могилами до поліції надійшло вранці 9 серпня від відвідувачів кладовища. Протягом години правоохоронцям вдалося затримати в місцевому парку 37-річного підозрюваного у вандалізмі.

За даними поліції, зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань як цивільних, так і військових.

"Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапори та флагштоки. Пояснити мотиви вчинку чоловік не зміг, він стверджує що не пам’ятає що сталось, оскільки був в стані сп’яніння", — йдеться в повідомленні.

Наруга над могилами на Вінниччині. Фото: ГУНП у Вінницькій області

Слідчими буде призначено ряд експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка має визначити його осудність.

За цим фактом розслідується провадження за статтею "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Затриманий за наругу над могилами на Вінниччині. Фото: ГУНП у Вінницькій області