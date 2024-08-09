В Винницкой области злоумышленник повредил более 70 могил военных и гражданских

Последствия вандализма в Винницкой области. Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области злоумышленник повредил более 70 могил гражданских и военных на кладбище в городе Ильинцы. Подозреваемый в вандализме был задержан в течение часа — мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области в пятницу, 9 августа.

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Сообщение о надругательстве над могилами в полицию поступило утром 9 августа от посетителей кладбища. В течение часа правоохранителям удалось задержать в местном парке 37-летнего подозреваемого в вандализме.

По данным полиции, злоумышленник повредил более 70 мест захоронений как гражданских, так и военных.

"Он ломал надгробные плиты, кресты, разбивал рамки с фото похороненных, срывал флаги и флагштоки. Объяснить мотивы поступка мужчина не смог, он утверждает, что не помнит что произошло, поскольку был в состоянии опьянения", — говорится в сообщении.

Надругательство над могилами в Винницкой области. Фото: ГУНП в Винницкой области

Следователями будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая должна определить его вменяемость.

По этому факту расследуется производство по статье "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Задержанный за надругательство над могилами Винницкой области. Фото: ГУНП в Винницкой области