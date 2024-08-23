У Волинській області винесли вирок чоловіку, який ображав нецензурною лайкою свою літню матір

Літня жінка плаче. Фото ілюстративне: istockphoto.com

У селі Стара Вижівка Ковельського району Волинської області літня жінка зазнала домашнього насильства. Кривдником виявився її власний син. Його притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це йдеться у постанові, яку Старовижівський районний суд Волинської області ухвалив у середу, 7 серпня.

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Деталі справи

Інцидент стався вранці 21 червня. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, фігурант ображав свою 88-річну матір нецензурною лайкою. Цим він завдав шкоду її психологічному здоров'ю.

Рішення суду

На судове засідання обвинувачений не з'явився. Розгляд справи відбувся без його присутності.

"Пом'якшуючих відповідальність обставин судом не встановлено. Обтяжуючою відповідальність обставиною являється вчинення правопорушення в стані алкогольного сп'яніння", — йдеться в постанові.

Порушника визнали винним. В якості покарання для нього обрали штраф у розмірі 340 гривень. Крім того, він має сплатити майже 606 гривень судового збору в дохід держави.

Рішення суду можна було оскаржити впродовж десятьох днів від дня проголошення, тобто до 17 серпня. Зараз такої можливості в підсудного вже немає: постанова набула законної чинності.