В Волынской области вынесли приговор мужчине, который обижал нецензурной бранью свою пожилую мать

Пожилая женщина плачет. Фото иллюстративное: istockphoto.com

В селе Старая Выжевка Ковельского района Волынской области пожилая женщина потерпела домашнее насилие. Обидчиком оказался ее собственный сын. Его привлекли к административной ответственности.

Об этом говорится в постановлении, которое Старовыжевский районный суд Волынской области принял в среду, 7 августа.

Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел утром 21 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант оскорблял свою 88-летнюю мать нецензурной бранью. Этим он нанес ущерб ее психологическому здоровью.

Решение суда

На судебное заседание обвиняемый не явился. Рассмотрение дела произошло без его присутствия.

"Смягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено. Отягчающим ответственность обстоятельством является совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в постановлении.

Нарушителя сочли виновным. В качестве наказания для него избрали штраф в размере 340 гривен. Кроме того, он должен уплатить почти 606 гривен судебного сбора в доход государства.

Решение суда можно было обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения, то есть до 17 августа. Сейчас такой возможности у подсудимого уже нет: постановление вступило в законную силу.