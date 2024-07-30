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На Волині чоловік продав авто, які ввіз із-за кордону для ЗСУ — що вирішив суд

30 липня 2024 07:51
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав чоловіка, який продав автівки, що були призначені для ЗСУ
Військова автівка. Фото ілюстративне: ck-oda.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

У Волинській області чоловік продавав автомобілі, які під виглядом гуманітарної допомоги ввозив в Україну з-за кордону. Таким чином фігурант знайшов нових власників для чотирьох транспортних засобів.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували в Єдиному реєстрі судових розслідувань у середу, 24 липня.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами Маневицького районного суду, фігурант у період з грудня 2022 року по травень 2023 року привіз із-за кордону чотири автівки для БФ "Довкілля Волині". Чоловік пообіцяв представникам фонду, що подарує автівки військовослужбовцям ЗСУ, однак замість цього розмістив оголошення про продаж транспортних засобів на AUTO.RIA та OLX. Порушнику вдалося покупців. За продаж легковиків він отримав понад 611 тисяч гривень.

Рішення суду

У суді обвинувачений визнав свою вину та розкаявся. За його словами, він продав автівки, які купував за кордоном, зокрема в Латвії, військовослужбовцям, а заробив на цьому лише близько 22 тисяч гривень чистого прибутку.

Суд визнав чоловік винним в незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчиненому в умовах воєнного стану (частина третя статті 201-2 Кримінального кодексу України), та призначив його один рік умовного строку. Вирок упродовж 30 днів від моменту його винесення можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області суд обрав покарання для чоловіка, який побив знайому скалкою. На порушника чекають 200 годин громадських робіт.

Також ми повідомляли, у Львівській області чоловік намагався у спальному відділенні транспортного засобу виїхати за межі України. Тепер нелегальному мандрівнику доведеться сплатити штраф.

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