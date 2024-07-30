Как суд наказал мужчину, который продал автомобили, предназначенные для ВСУ

Военный автомобиль. Фото иллюстративное: ck-oda.gov.ua

В Волынской области мужчина продавал автомобили, которые под видом гуманитарной помощи ввез в Украину из-за границы. Таким образом фигурант нашел новых владельцев для четырех транспортных средств.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных расследований в среду, 24 июля.

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Детали дела

Согласно материалам Маневицкого районного суда, фигурант в период с декабря 2022 года по май 2023 года привез из-за границы четыре автомобиля для БФ "Окружающая среда Волыни". Мужчина пообещал представителям фонда, что подарит авто военнослужащим ВСУ, однако вместо этого разместил объявление о продаже транспортных средств на AUTO.RIA и OLX. Нарушителю удалось покупателей. За продажу легковушек он получил более 611 тысяч гривен.

Решение суда

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. По его словам, он продал автомобили, которые покупал за границей, в частности в Латвии, военнослужащим, а заработал на этом всего около 22 тысяч гривен чистой прибыли.

Суд признал его виновным в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, совершенном в условиях военного положения (часть третья статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины), и назначил ему один год условного срока. Приговор в течение 30 дней с момента его вынесения может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, в Днепропетровской области суд избрал наказание для мужчины, избившего знакомую скалкой. Нарушителя ждут 200 часов общественных работ.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина пытался в спальном отделении транспортного средства выехать за пределы Украины. Теперь нелегальному путешественнику придется заплатить штраф.